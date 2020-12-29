ВЭБ отгружает инвестиции

«Дочка» ВЭБ.РФ VEB Ventures инвестировала 500 млн руб. в стартап для цифровизации грузоперевозок Deliver. Проект ранее уже привлек ряд инвестиций, в том числе от структуры Александра Мамута и Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

Инвестиционная структура ВЭБ.РФ VEB Ventures вложила 500 млн руб. в стартап в области цифровизации грузоперевозок Deliver, рассказали “Ъ” представитель VEB Ventures и гендиректор Deliver Данил Рудаков. Финансирование будет направлено на масштабирование IT-продукта, расширение географии и запуск новых сервисов для клиентов и перевозчиков, уточнили стороны.

Структура ВЭБ.РФ стала акционером Deliver, ее доля не раскрывается.

Deliver автоматизирует грузоперевозки в сегменте b2b, связывая отправителей и перевозчиков, к системе подключено более 59 тыс. компаний. Компания обеспечивает FTL-перевозки (Full Truck Load — доставка с полной загрузкой транспортного средства) и применяет искусственный интеллект для прогнозирования задержек, увеличения числа доступного транспорта и скоринга водителей. Deliver заключает контракты с грузовладельцами и оплачивает услуги перевозчика за вычетом своей комиссии. Среди клиентов компания называет крупный ритейл и производителей товаров повседневного спроса, однако конкретных партнеров не раскрывает.

Компания уже привлекала инвестиции. Среди ее совладельцев — A&NN Investments Александра Мамута, InVenture Partners, Amereus Group, РФПИ и эмиратская компания Mubadala. InVenture Partners вложил $3 млн в середине 2017 года (см. “Ъ” от 22 июня 2017 года), РФПИ и Mubadala инвестировали $7,5 млн годом позже. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка российской структуры Deliver ООО «Веб Логистика» за 2019 год составила 273,7 млн руб. при чистом убытке 127,9 млн руб. ООО целиком принадлежит сингапурской компании.

По оценке VEB Ventures, российский рынок FTL-перевозок составил 916 млрд руб. в 2019 году и будет расти в среднем на 7% ежегодно до 2023 года.

На десять крупнейших перевозчиков приходится всего 2% всей выручки. Ближайший конкурент Deliver — стартап GroozGo — также привлек инвестиции: он был куплен логистической компанией КПД в 2017 году за 120 млн руб.

Рынок грузоперевозок действительно сильно фрагментирован, поэтому маркетплейсы, объединяющие поставщиков и потребителей услуги, могут быть востребованы, рассуждает управляющий директор Skolkovo Ventures Станислав Колесниченко. Многочисленные инвестиции он объясняет тем, что рост проекта во многом зависит от привлечения как перевозчиков, так и заказчиков, то есть модель роста требует больших инвестиций, а прибыльность достигается только на «внушительном масштабе».

В целом же рынок грузоперевозок уже много лет не получается цифровизировать в той же степени, как, например, такси, отмечает основатель A.Partners Алексей Соловьев. Причины этого могут быть в отсутствии единой точки для соприкосновения всех перевозчиков, крупных и мелких, полагает он. Главная проблема агрегаторов грузоперевозок в том, что на уровне юридических механизмов они зачастую остаются транспортно-экспедиторской компанией, только с онлайн-предложением, отмечает заместитель директора ПЭК Вадим Филатов.

Впрочем, в ГК «Деловые линии» утверждают, что цифровизацию логистики и грузоперевозок в 2020 году ускорила пандемия. Там указывают, что транспортные компании запускали системы онлайн-отслеживания грузов, контроля за водителем и маршрутом.

Дмитрий Шестоперов