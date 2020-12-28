УМВД по Забайкальскому краю возглавил выходец из прикамского главка

Начальником УМВД по Забайкальскому краю назначен полковник полиции Вячеслав Еговцев. Соответствующий указ за номером 816 президент Владимир Путин подписал сегодня. Ранее господин Еговцев занимал должность заместителя начальника полиции по оперативной работе ГУ МВД по Пермскому краю. Ранее весь служебный путь Вячеслава Еговцева в структурах МВД был связан с Прикамьем. Господин Еговцев работал в отделе по борьбе с экономическими преступлениями, был его начальником. Трудился в различных подразделениях регионального управления по борьбе с оргпреступностью, в том числе руководил пятым отделом, специализировавшемся на подрыве экономических основ оргпреступности. После расформирования управления был начальником оперативно-розыскной части, специализирующейся на борьбе с коррупционными преступлениями краевого УБЭП. До назначения на должность замначальника полиции Вячеслав Еговцев возглавлял управление экономической безопасности и противодействию коррупции ГУ МВД по Пермскому краю.

Напомним, что предшественник господина Еговцева на должности начальника управления Андрей Щеглов в ноябре был назначен начальником ГУ МВД по Пермскому краю.