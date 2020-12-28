Подмосковные отели меняют условия

В отели Подмосковья с этого дня можно заселиться только со справкой об отсутствии коронавируса. Такой режим продлится до 15 января. От постояльцев требуют результаты теста, полученного не ранее, чем три дня назад. В некоторых загородных отелях уже отметили, что гостей отпугнули такие правила. Клиенты стали отказываться от коттеджей, забронированных на новогоднюю ночь. Подробности — у Сергея Гусева.

Загородные отели в этом году остались чуть ли не единственной альтернативой привычным зимним путешествиям. Сейчас за границу выехать сложно, а на отечественные курорты практически невозможно. В Сочи, например, еще в октябре было распродано больше 90% номерного фонда как на Красной Поляне, так и на побережье. Отели Подмосковья и прежде пользовались популярностью, но этой зимой спрос ажиотажный.

И необходимость пройти тест на коронавирус гостей не отпугнет, убеждена вице-президент Федерации рестораторов и отельеров Татьяна Гостенина: «Во многих отелях или пансионатах уже с ноября требовали справки об отсутствии коронавируса, и, собственно говоря, больших нареканий или возражений со стороны постояльцев это не вызывало, тем более что получить такую справку достаточно просто. Анализ ПЦР можно сделать за один день.

Подмосковные дома отдыха, отели, санатории пользуются большой популярностью, так что они будут, если не забиты, то во всяком случае хорошо заполнены».

В отеле гости должны предъявить результаты либо ПЦР-теста, либо иммуноферментного анализа. В первом случае обследование должно быть сделано не ранее, чем за три дня до заселения, а во втором — не более чем за пять дней. Причем справка нужна не только тем гостям, которые приедут к началу новогодних каникул, но и тем, кто уже проживает в отеле. С этого дня они тоже должны иметь доказательство, что здоровы, уточнила коммерческий директор парк-отеля «Орловский» Алена Надточих: «Новый год — очень крупный праздник, клиенты в основном покупают пакеты, заезд будет осуществляться с 30 декабря. Что касается гостей, чье бронирование включает новогодние праздники, то процент таких людей не очень большой. Они могут отъехать в поликлинику, сдать тест и предоставить справку».

Из постановления губернатора Московской области: «С 31 декабря 2020 года по 10 января 2021 года (включительно) организации, оказывающие услуги общественного питания, услуги проведения зрелищно-развлекательных мероприятий, вправе допускать в здания, строения, сооружения (помещения в них), в которых оказываются указанные услуги, только при наличии отрицательного результата лабораторных обследований в отношении новой коронавирусной инфекции (COVID-19) методом полимеразной цепной реакции (ПЦР), полученного не ранее чем за 3 (три) календарных дня до дня оказания услуги, либо методом иммуноферментного анализа (ИФА), полученного не ранее чем за 5 (пять) календарных дней до дня оказания услуги. Действие абзаца первого настоящего подпункта не распространяется на мероприятия, которые проводятся в помещениях и на которые предусмотрены билеты с указанием конкретного посадочного места посетителя во время проведения указанных мероприятий».

Ограничение касается не только самих номеров в отеле, но и других видов гостиничных услуг, уточняют на сайте губернатора Подмосковья. То есть отрицательный тест на коронавирус станет пропуском на теннисные корты, в спа-салон, тренажерный зал при отеле и так далее — везде, где есть люди. Так, например, в загородном клубе «Барин» в Щелковском районе пройти без справки можно будет только на конюшню, а если выездка одиночная, то человеку даже разрешат снять маску. В остальных случаях нужны результаты теста. Многим гостям такая перспектива не понравилась. Уже зарезервированные брони на коттеджи приходится аннулировать, рассказал управляющий отеля Сергей Егоров: «Люди отменяют свои брони — это где-то от 15% до 20%. Ресторан у нас работает так же, как и у всех до 21.00, вход разрешается только в маске».

Администраторы подмосковных отелей предупреждали своих гостей о новом правиле заранее, но ко дню введения справок многие оказались не готовы. Гости стали массово отменять брони, сообщила коммерческий директор дачного отеля «Истра Holiday» Ольга Рыбина: «Перед Новым годом и после праздников почти все люди отказываются от броней. По тем датам, которые не попадают на 31 декабря-1 января — процент аннуляции, наверное, 70%.

Конечно, как только вышло постановление, мы заранее всех предупредили, то есть у людей была неделя, но они предпочли не ехать.

Естественно, мы терпим большие убытки. Что касается зимних праздников, то тут людям деваться уже некуда, это уже большие затраты, другие условия бронирования, так что на Новый год аннуляций всего несколько — менее 10%».

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Требовать тесты на COVID-19 в загородных отелях будут до середины января. Подобный же режим введен и по всей Московской области. Отрицательный тест должны будут показывать посетители кафе, ресторанов и развлекательных заведений Подмосковья. Эта мера будет действовать с 31 декабря по 10 января.

Светлана Белова