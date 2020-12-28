Два депутата Саратовской гордумы войдут в состав общественной палаты области

Сформирован список 21 члена нового состава общественной палаты Саратовской области, сформированный губернатором Валерием Радаевым. Об этом сообщает пресс-служба главы региона.

В состав новой ОП войдут, в частности, бывшие депутаты городской думы от «Единой России» Александр Ванцов и Виктор Малетин. Первый представляет Саратовское региональное отделение общероссийской общественной молодежной патриотической организации общероссийской общественной организации «Российский Союз ветеранов Афганистана» «Наследие», второй - «Русское географическое общество».

Ранее о сложении депутатских полномочий этими народными избранниками в связи с переходом в ОП сообщал источник «Ъ-Средняя Волга».

Марина Ковалева