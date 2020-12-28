Правительство России продлило программы льготного автокредитования

Правительство России продлило программы льготного лизинга и автокредитования до конца 2023 года, сообщил премьер-министр Михаил Мишустин. Программы распространяются «на семейные легковые автомобили, грузовики малой мощности и тягачи, произведенные или собранные в России», добавил премьер.

«Правительство продлевает срок действия программ по льготному лизингу и автокредитам до конца 2023 года... В бюджете на 2021 год средства банкам и лизинговым организациям на компенсацию выпадающих доходов предусмотрены. Всего более 12,5 млрд руб. Рассчитываем, что благодаря этим мерам гражданам и бизнесу будет проще приобретать автотранспорт»,— сказал господин Мишустин на совещании с вице-премьерами.

Как отмечается на сайте правительства, в 2021 году на льготное автокредитование будет выделено 8,87 млрд руб., а на льготный лизинг направят 3,84 млрд руб.

В ноябре Минпромторг сообщал, что на поддержку российского автопрома в 2021 году направят из бюджета 17,5 млрд руб. При этом из законопроекта о бюджете следует, что на автопром будет направлено 14,9 млрд руб. в 2021 году. Изначально планировалось, что в 2020 году на поддержку отрасли будет направлено 12,5 млрд руб. Однако с учетом мер поддержки в связи с пандемией автопрому выделили 33 млрд руб.

Подробнее о поддержке автопрома в 2021 году — в материале “Ъ” «Машинам не развернуться в бюджете».