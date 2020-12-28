Вячеслав Тельнов покинул пост главы Фонда кино

Исполнительный директор Фонда кино Вячеслав Тельнов покинул свой пост, не уточнив причину ухода. Он возглавлял Фонд кино с ноября 2018 года, а до этого был главой Госфильмофонда. Временно исполняющим обязанности главы Фонда кино назначен заместитель Вячеслава Тельнова Федор Соснов, как и предполагал “Ъ”.

«Я ушел с поста главы Фонда кино»,— сказал господин Тельнов ТАСС, отказавшись от комментариев. В распоряжении правительства сказано, что господин Тельнов освобожден от должности по собственной просьбе.

«Возложить временное исполнение обязанностей исполнительного директора Федерального фонда социальной и экономической поддержки отечественной кинематографии на заместителя исполнительного директора этого фонда Соснова Федора Геннадьевича»,— сказано в другом распоряжении.

Врио исполнительного директора Фонда кино Федор Соснов Фото: Фонд кино

Ранее источники “Ъ” сообщали, что Федор Соснов возглавит Фонд кино временно, пока министерство не определит финальную кандидатуру.

Подробнее — в материале “Ъ” «Фонду кино подбирают новый кадр».

Валерия Лебедева, Анастасия Воробьева