Набиуллина объяснила, почему россияне не верят в низкую инфляцию

Россияне судят об инфляции по ценам на повседневные товары, в то время как Росстат рассчитывает ее по большому кругу товаров и услуг, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина. По этой причине инфляция выходит ниже, чем считает население, сказала она.

В эфире RTVI Сергей Шнуров спросил главу ЦБ, почему официальные данные говорят о низкой инфляции, в то время как по ощущениям россиян цены выросли «на 25%, на 30%».

«Росстат считает показатель инфляции по большому кругу товаров и услуг, которых больше 500. Но там есть, например, не те товары, которые вы потребляете каждый день. Например, билеты на самолет. Вот они в этом году упали на двузначную цифру в цене, ну потому что люди не летают, в общем они упали в цене, это входит в индекс инфляции. Но вы этого не замечаете, вы замечаете то, что, когда вы пришли в магазин»,— пояснила госпожа Набиуллина.

Глава ЦБ отметила, что люди в первую очередь обращают внимание на товары повседневного спроса. «Если там цены растут быстро, им все равно что получается, что называется, средняя по больнице, по 500 товарам и услугам, и у них формируется ощущение, что на все растут цены»,— сказала Эльвира Набиуллина.

По данным Росстата, инфляция последние три недели подряд держалась на уровне 0,2%, а с начала года потребительские цены выросли на 4,7%. По прогнозу ЦБ инфляция по итогам 2020 года составит 4,6–4,9%.

В начале декабря президент России Владимир Путин обратил внимание на рост цен на базовые продукты питания. Он заявил, что повышение цен связано с попытками подогнать внутренние цены под мировой рынок. После Минпромторг, Минсельхоз, поставщики и ритейлеры подписали соглашение о снижении цен на сахар и подсолнечное масло. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что вводить госрегулирование цен на продукты не планируется, и это была вынужденная мера. Правительство при этом подготовило проект постановления, которое позволит регулировать цены на социально значимые продукты, если они выросли на 10% за 60 дней.

Подробности — в материале “Ъ” «Ценам снижают порог роста».