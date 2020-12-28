Аркадий Чернецкий: вопрос о сносе здания на Декабристов поднимается не в первый раз

Член Совета Федерации Аркадий Чернецкий прокомментировал снос в Екатеринбурге на улице Декабристов части здания, выполненного в стиле конструктивизм. По словам сенатора, вопрос о сносе объекта поднимается не в первый раз.

«При мне этот вопрос тоже ставился. Были желающие убрать здание, но тогда мы отремонтировали его, объект простоял еще 15 лет»,— отметил господин Чернецкий. Он подчеркнул, что здание не фигурирует в списках, фиксирующих его ценность: «Единственная его ценность — принадлежность в определенному стилю, который для Екатеринбурга является знаковым»,

Однако сенатора волнует то, что будет построено на месте снесенного здания. «Меня смущает ситуация, когда вместо неказистого, но знакового здания, появляется современное, но такое же неказистое здание значительно большей этажности, которое через небольшой период потеряет свою архитектурную ценность»,— отметил Аркадий Чернецкий. Он согласен с тем, что стоящее на улице Декабристов здание «не украшает гостевой маршрут города». В качестве решения проблемы сенатор предложил дождаться решения инстанции, которая определит, относится ли здание к объектам культурного наследия или нет.

Напомним, здание о котором идет речь было построено в 1929 году и сейчас принадлежит корпорации «Маяк». В компании заявили, что объект находится в плачевном состоянии и его необходимо снести. В выходные подрядная организация приступила к демонтажу части пристроя, который стал обрушаться. Накануне председатель общественной организации «Уральский хронотоп» Олег Букин заявил о том, что есть документ, где здание ПРОМЭКТа (Уральского областного промышленно-экономического и кооперативного техникума) входит в список памятников 1980-х годов.