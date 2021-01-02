Лучшие материалы “Ъ” за 2020 год

Редакция “Ъ-СПб” выбрала наиболее интересные экономические тексты за 2020 год (часть №1). Верховный суд подтвердил пределы охранных зон на Охтинском мысу, продажа зданий фабрики «Светоч», новый представительский офис ОСК и другие материалы — читайте в подборке:

«Газпром нефть» отстояла границы

Верховный суд подтвердил пределы охранных зон на принадлежащем дочерней компании «Газпрома» участке в центре Петербурга.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Теперь началу реализации проекта на Охтинском мысе, где планируется разместить офисы компании, практически ничего не угрожает: обещают доработать концепцию до конца года и приступить к разработке проектной документации. Однако о сроках начала строительства говорят с осторожностью. Градозащитники, принципиально выступающие против возведения зданий на Охте, в свою очередь, надеются на реванш.Читайте подробнее

Сберегательный намыв

Крупнейшая кредитная организация страны может построить свой петербургский головной офис на Васильевском острове.

Фото: Антон Ваганов, Коммерсантъ

Сбербанк интересуется строительством штаб-квартиры на намывных территориях Васильевского острова, которые принадлежат подконтрольной ему компании «Терра Нова». По информации источников “Ъ-СПб”, для консолидации офисных площадей кредитная организация может построить здесь около 100 тыс. кв. м. Аналитики считают, что интерес к локации объясняется наличием у Сбербанка земли в этом месте, но отмечают, что строительство будет дорогостоящим.Читайте подробнее

Пулково загрузят мимо ворот

Экс-представитель губернатора Петербурга стал бенефициаром грузового терминала аэропорта.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Планируемая покупка грузового терминала Пулково управляющей компанией аэропорта «Воздушные ворота Северной столицы» не состоялась. Вместо нее новым владельцем крупнейшего авиационного грузового терминала на Северо-Западе России стали структуры Алексея Куимова, экс-главы Курортного района, а до последнего времени — спецпредставителя губернатора Петербурга Александра Беглова. До весны этого года терминал принадлежал банку «Санкт-Петербург»..Читайте подробнее

Новые инвесторы покоряют «Галактику»

Доля в группе может достаться структурам, близким к Андрею Бесхмельницкому.

Фото: Василий Шапошников, Коммерсантъ

На покупку крупного производителя молочной продукции ГК «Галактика» появился еще один претендент. Приобрести 41,7% в структурах группы намерено ООО «Латео», которое связывают с основателем латвийского холдинга Food Union Андреем Бесхмельницким. Аналитики оценивают рыночную стоимость доли в 1,4–1,5 млрд рублей, но допускают, что сделка может пройти с существенным дисконтом.Читайте подробнее

«Светоч» встал на рельсы редевелопмента

Площадку предприятия купила компания, которую связывают с семьей бывшего главы РЖД.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Комплекс зданий фабрики «Светоч» на Большой Пушкарской улице приобрело АО «Тим Кэпитал». Компания может быть связана с родственниками бывшего главы РЖД Владимира Якунина. Инвестор рассматривает возможность перепрофилировать площадку, стоимость которой оценивается минимум в 600 млн рублей, под офисы и апартаменты, говорят источники “Ъ”.Читайте подробнее

Туда суда

ОСК определилась с местом петербургского офиса.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Как стало известно “Ъ-СПб”, Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) выбрала здание, в которое перевезет основные подразделения из Москвы. Речь идет о бизнес-центре сети «Сенатор» на 17-й линии Васильевского острова, в котором корпорация арендовала около 7 тыс. кв. м. Под представительский офис, в котором будет работать топ-менеджмент, компания ранее получила от города здание в переулке Антоненко возле Исаакиевского собора. Первый этап переезда должен завершиться в июле. По оценке экспертов, годовая аренда офиса на Васильевском острове может обойтись в 100–150 млн рублей.Читайте подробнее