В Дагестане арестованы четверо подозреваемых в подготовке теракта

Советский районный суд Махачкалы постановил взять под стражу четырех жителей Дагестана, подозреваемых в подготовке теракта в столице республики. Об их задержании ФСБ сообщила в минувшую субботу. Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 205.5 (участие в деятельности террористической организации) УК РФ.

По версии следствия, подозреваемые готовили подрыв и обстрел административных зданий УФСБ. Они организовали преступную группу для совершения диверсионно-террористических актов, а также тяжких и особо тяжких преступлений, направленных на дестабилизацию политической и общественной обстановки в республике.

Суд постановил заключить всех четверых фигурантов дела под стражу на два месяца, то есть до 25 февраля включительно. Обвинение им следствие должно предъявить в течение 45 суток.

Как сообщал ЦОС ФСБ, в тайнике у террористов и в месте их проживания нашли огнестрельное и холодное оружие, боеприпасы, взрывное устройство. В мобильных телефонах у них обнаружена переписка с координаторами за границей.

Юлия Рыбина, Махачкала