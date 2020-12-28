Новый флагман Xiaomi выйдет с возможностью отсутствия зарядки

Китайская компания Xiaomi объявила, что выпустит свои новые смартфоны Xiaomi Mi 11 в двух вариантах — с и без адаптеров питания. Об этом сообщил глава компании Лэй Цзюнь в своем профиле в китайской соцсети Weibo. В компании объяснили такое решение защитой окружающей среды и наличием у людей и так большого количества «бесполезных» зарядных устройств.

В октябре от зарядного устройства и наушников в комплекте новых iPhone 12 и некоторых старых моделей отказалась Apple. В компании такой шаг также объяснили заботой об экологии, однако речь идет также о существенной экономии при производстве устройств. После информации об отказе Apple от зарядных устройств Xiaomi выложила в Twitter насмешливое видео, в котором показала, что в коробке с Mi10TPro будет все — включая зарядку.

Евгений Федуненко