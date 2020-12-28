«Все покорились онлайну»

Более 75% вкладов оформляются в мобильном банке, а свыше 70% кредитов выдаются онлайн. Предприниматели признаются, что за последние 12 лет еще не работали в столь сложных экономических условиях, но благодаря своевременным сервисам банка остаются в деле. Удаленные сделки становятся оружием против вируса и расстояний, а физлица получают возможность для рефинансирования своих кредитов под 7,9%. И это лишь часть итогов 2020 года на финансовом рынке Черноземья, которые подвел руководитель Райффайзенбанка в макрорегионе «Центр» Шухрат Собиров.

— Какие ключевые изменения вы бы выделили на банковском рынке в 2020 году?

— Пандемия стала главным действующим лицом 2020 года. Она повлияла на стратегии банков, в частности, существенно ускорила темпы цифровизации. В более выгодном положении оказался тот, кто смог быстро перестроить все свои каналы обслуживания, сделать удобные цифровые сервисы и перевести в онлайн многие операции. За год существенно выросло проникновение онлайн. Так, в Райффайзенбанке сегодня оформляются в интернет или мобильном банке более 75% вкладов и накопительных счетов, полностью онлайн выдается свыше 70% кредитов. Мы также активно развиваем цифровую ипотеку. Все наши действия направлены на то, чтобы сделать финансовую жизнь клиентов легче.

— Как отразилось на уровне конкуренции банков снижение рыночных ставок и банковской маржи?

— Этот тренд еще сильнее обострил межбанковскую конкуренцию. Низкие ставки – всегда вызов для финансового сектора, когда банки вынуждены балансировать между ценовым предложением и маржинальностью. К тому же, замедлилось розничное кредитование. Качественных платежеспособных заемщиков не становится больше, при этом финансовые организации стали более внимательно взвешивать кредитные риски, смотреть на соотношение платежей и кредитов своих клиентов. В таких условиях для банков становится жизненно важной операционная эффективность бизнес-модели, а также доверие к бренду со стороны клиентов. Сейчас очевидно, насколько эффективной оказалась наша консервативная риск-политика.

На сегодня качество нашего кредитного портфеля – одно из самых высоких на российском рынке.

Это позволяет строить стабильный и эффективный бизнес. Даже в текущих условиях Райффайзенбанк остается прибыльным.

— В начале года некоторые эксперты прогнозировали замедление темпов роста в банковской рознице: оправдались ли прогнозы?

— В рознице у нас было хорошее начало года. В первом квартале портфель Райффайзенбанка в Черноземье вырос на 5%. Дальше началась пандемия, самоизоляция, неопределенность. Спрос на кредитные продукты весной ожидаемо снизился. У кого-то были сложности в оформлении необходимых справок на работе, кто-то отложил решение вопроса до большей определенности. Но уже с июня мы увидели восстановление спроса и в количестве заявок, и в объемах выдач. В июле на потребительские кредиты получили в два раза больше заявок, чем в том же месяце в 2019 году. Безусловно, рост связан с отложенным спросом.

В рознице мы делаем ставку на три главных кредитных продукта – карты, потребительские кредиты и ипотеку, а также дебетовую Кэшбэк карту как инструмент привлечения новых клиентов.

Мы запустили ее в марте и видим к ней значительный интерес со стороны клиентов. Она позволяет получать 1,5% кэшбэка в рублях с любой покупки по карте, без ограничений по сумме или категории трат и специальных условий для бесплатного обслуживания. По данным наших исследований, почти треть россиян не пользуется картами с кэшбэком из-за непрозрачных условий или отсутствия информации по начислению бонусов. Новый формат нашей бонусной программы с простой и честной механикой позволяет нам привлечь тех, кто хочет быстро и просто получить деньги для повседневных трат. Такой же принцип работает по кредитной карте.

Кроме того, из-за снижения ключевой ставки Центробанком и стоимости заемных средств в этом году стало востребовано рефинансирование. Мы занимаем в меру агрессивную позицию на рынке. В частности, предлагаем клиентам рефинансировать до пяти кредитов на сумму до 2 млн руб. по ставке 7,99%. На рефинансирование сейчас приходится порядка трети объема выдач потребительских кредитов. Чтобы дополнительно стимулировать спрос, мы предлагаем удобные дистанционные сервисы, онлайн оформление и высокое качество обслуживания.

— Изменились ли в уходящем году запросы к банковскому обслуживанию малого и микробизнеса?

— Согласно опросу Райффайзенбанка, каждый пятый предприниматель утверждает, что эта весна стала самым сложным кризисом за последние 12 лет. Труднее всего пришлось таким отраслям как туризм, общепит и развлечения, но поддержка требовалась компаниям практически из всех секторов экономики. У нас в банке был свой подход. Кроме кредитных каникул, которые были доступны по закону компаниям из пострадавших отраслей, абсолютно все могли воспользоваться нашей программой реструктуризации. Мы переносили платежи, досрочное погашение стало бесплатным. Чтобы предпринимателям не пришлось ходить в отделения, мы сделали бесплатной доставку справок и выписок, бизнес-карт. Все возможные операции для малого бизнеса мы перевели в онлайн – 99% из всего спектра доступно клиентам без визита в отделение.

После острой фазы в апреле-мае компании постепенно стали возвращаться к своей деятельности, в июне обороты стали расти. Но до восстановления до докризисного уровня еще далеко.

Главным ответом бизнеса на вызовы 2020 года стал уход в онлайн – развитие онлайн-продаж и маркетинга, автоматизация рутинных процессов – теперь их чаще переводят в цифровые сервисы.

Мы продолжаем развивать свои решения для малого бизнеса. Например, онлайн-бухгалтерию и сервис проверки контрагентов на основе данных системы «СПАРК-Интерфакс». Они интегрированы в наше мобильное приложение и помогают бизнесу экономить время и деньги.

— Какие изменения произошли в корпоративном секторе?

— Корпоративный бизнес тоже покорился онлайну. Раньше крупные компании были настроены скептично к дистанционному взаимодействию, переживали из-за сохранения конфиденциальности и предпочитали личные встречи. Весной многим пришлось перейти на удаленный режим работы, это привело к пересмотру взглядов. Онлайн взаимодействие с банками и другими партнерами экономит время, оно безопасно и при соблюдении условий нет угрозы разглашения конфиденциальной информации.

Банки ускорили цифровизацию процессов в корпоративном сегменте. Так, весной Райффайзенбанк предложил новым клиентам удаленное открытие расчетных счетов. Полностью онлайн можно совершать сделки факторинга и лизинга, получать предодобренные кредитные лимиты и гарантии. Кроме того, процесс онбординга клиентов также стал полностью удаленным. Все это активно используется нашими корпоративными клиентами.

Для банков гигиеническим фактором стало дистанционное подписание документов.

Например, с курской компанией «Медассист» клиентом мы провели интересную сложноструктурированную сделку рефинансирования кредитов, выданных по программе субсидирования МИНЭК. Нужно было подписать 24 договора, участвовали несколько сторон. В Курске нет нашего отделения, до ближайшего офиса Райффайзенбанка 200 км. Для экономии времени и ресурсов подписание было осуществлено через усиленную квалифицированную электронную подпись (УКЭП). Клиент был приятно удивлен, что находясь в сотнях километров от банка, смог подписать такое огромное количество документов всего за пять минут.

— Требования к управлению финансами возросли?

— Да, еще большее значение приобрели возможности гибкого и оперативного управления финансами, особенно во внешнеэкономической деятельности, когда пандемия вызвала осложнения в логистических цепочках. Поэтому особенно востребованы были и остаются торговое финансирование, валютный контроль, конверсионные операции. Есть спрос на инструменты по управлению валютной ликвидностью. И Райффайзенбанк, как часть международной финансовой группы, может предложить уникальные продукты для решения этой задачи.

Мы представляем клиентам возможность размещения средств через материнский банк в Вене.

Крупный и средний бизнес стал интересоваться приемом платежей через Систему Быстрых Платежей (СБП). Спрос на этот перспективный продукт в нашем макрорегионе пока ниже, чем в других регионах. Но это лишь из-за того, что клиенты в Черноземье более консервативные, им нужно больше времени, чтобы присмотреться. Но этот продукт точно будет востребован – его легко интегрировать с точки зрения IT, а комиссия за платежи в несколько раз ниже, чем за эквайринг.

— Какие тренды ожидаете на банковском рынке в 2021 году?

— Чем и как будет жить банковский рынок в Новом году, будет зависеть от развития ситуации с пандемией: будут ли вводиться дополнительные ограничительные меры. Давление на рынок окажет снижение доходов населения и падение потребительского спроса. Можно ожидать сжатия рынка. В этом году мы уже видели уход с него более мелких игроков банковского сектора, в том числе в Черноземье. Из позитивных тенденций, которые останутся с нами, это дельнейшая цифровизация. Банки продолжат работать над более удобными и понятными для клиентов продуктами, их доступностью во всех каналах.

АО «Райффайзенбанк»