Утилизацией отходов в Петербурге и Ленобласти будет заниматься «Невский экологический оператор»

На территории Петербурга и Ленобласти для утилизации отходов будет создано новое АО «Невский экологический оператор». Его соучредителями станут правительства двух регионов, а также ООО «Интер РАО – Центр управления закупками» и ООО «ВТБ-инфраструктурный холдинг».

Как сообщает 47news, по 26% акций единого оператора «Невского экологического оператора» получат Смольный и власти Ленобласти, остальные 48% будут равномерно распределены между коммерческими предприятиями. Главной задачей новой компании станет разработка единой стратегии обращения с отходами для двух регионов.

Ранее “Ъ-СПб” писал, что для участия в капитале создаваемого акционерного общества Ленинградская область предоставит площади для размещения заводов мусоропереработки.

Подробнее о проекте — в материале “Ъ-СПб” «Мусорная синхронизация».