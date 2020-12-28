Открыто движение по новым участкам ЦКАД протяженностью 170 км

Госкомпания «Автодор» открыла автомобильное движение по новым участкам Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД).

Сегодня открыты:

весь 4-ый этап ЦКАД (соединяет трассы М7 и М4),

участки 1-го этапа ЦКАД от М4 до пересечения с А-107 и от Калужского шоссе до деревни Лисинцево,

участок, соединяющий 3-ий и 5-ый комплексы ЦКАД (между трассами М10 и М11),

реконструированный участок ЦКАД-5.

Напомним, ЦКАД строится с 2014 года. Проект поделен на пять пусковых комплексов: ЦКАД-1 (платный проезд, соединяет трассы М4 и М3), ЦКАД5 (бесплатный проезд, соединяет М3 и М10), ЦКАД-3 (платный проезд, соединяет М11 и М7), ЦКАД-4 (платный проезд, соединяет М7 и М4). С учетом открытых 28 декабря участков 90% кольцевой автодороги построено и работает.

Тарифы за проезд варьируются от 2,5 до 5 руб. за км. Максимальная скидка дается тем, у кого есть бесконтактный транспондер «Автодора».

В июне 2021 года будут достроены оставшиеся участки дороги в рамках текущего проекта, заявил глава «Автодора» Вячеслав Петушенко. Существует также перспективный проект ЦКАД-2, представляющий собой участок дублера «большой бетонки» на западе Подмосковья, но сроки строительства неизвестны.

В 2019 году Минтранс выявил в проекте ЦКАД 12 «узких мест». Курирующая проект госкомпания «Автодор» уже начала проектировать недостающие элементы.

О том, как жители Одинцового района выступают против новой развязки ЦКАД с Можайским шоссе, читайте в материале “Ъ” «ЦКАД выходит на улицу».