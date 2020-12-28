03 января, воскресенье
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ФАС предложила ввести пошлины на арматуру после жалобы застройщиков на цены

В правительстве обсуждают ввод экспортных пошлин на всю металлопродукцию, выяснил “Ъ”. С такой идеей выступила Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после жалобы застройщиков на резкое подорожание арматуры. Вице-премьер Марат Хуснуллин на недавнем заседании Госсовета отмечал, что за месяц арматура на внутреннем рынке подорожала на 40%.

В металлургических компаниях “Ъ” комментариев не дали. Однако источники среди металлургов оценили вероятность введения пошлин как высокую. При этом предложение ФАС вызвало вопросы. Один из собеседников заявил, что пошлины «искажают конкурентный рынок».

Подробности — в материале “Ъ” «По арматуре ударят пошлиной».

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