Минобороны сообщило о поставке партии бронетехники в ЦАР

Россия поставила Центральноафриканской республике (ЦАР) в ноябре партию бронированных разведывательно-дозорных машин БРДМ-2, сообщил заместитель министра обороны России Александр Фомин. Ранее Россия направила в ЦАР 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии.

«Для нужд сил безопасности этой страны (ЦАР.— “Ъ”) в ноябре текущего года поставлены бронированные разведывательно-дозорные машины БРДМ-2, предназначенные для использования в рамках реформы сектора безопасности Центральноафриканской Республики»,— сказал господин Фомин в интервью «Российской газете». Сколько именно боевых машин Россия поставила в ЦАР, он не уточнил. В октябре сообщалось о безвозмездной передаче двух партий по 10 единиц техники.

В ЦАР три повстанческие группы сформировали антиправительственную коалицию, чтобы не допустить переизбрания на второй срок президента страны Фостен-Арканж Туадера. Парламентские и президентские выборы прошли 27 декабря, для обеспечения порядка ООН усилила свой миротворческий контингент. Официальные итоги выборов должны подвести к 19 января.

Подробнее о ситуации в ЦАР — в материале “Ъ” «Выборы под дулом миротворцев».