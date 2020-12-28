Лучшие фотографии декабря

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Совместный рейд силовых органов власти по предприятиям общественного питания во исполнение указов губернатора Санкт-Петербурга. Сотрудник полиции берет показания у посетителей бара S'aint

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ   |  купить фото

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