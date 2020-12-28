Лучшие фотографии декабря

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14:45
Большунов выиграл гонку преследования на «Тур де Ски»
18:52
Станцию «Парк Победы» в Петербурге закрывать не планируют
15:21
Количество госпитализаций в петербургские больницы снизилось
15:10
В Ленобласти за 2020 год ликвидировали более 700 незаконных свалок
12:15
Баскетбольный «Зенит» проведет матчи со зрителями
11:18
В Петербурге выявили 3738 новых случаев COVID-19
02/01
Петербургу предоставят федеральные средства на развитие учреждений культуры
02/01
В 2021 году на поддержку малого бизнеса в Петербурге выделят субсидии на 318 млн рублей
02/01
Состояние Алисы Фрейндлих остается стабильно тяжелым
02/01
Смольный: решение о перекрытии Невского проспекта принималось в МВД
02/01
Число заболевших COVID-19 в Петербурге приблизилось к 250 тыс. человек
01/01
Проезд в общественном транспорте Петербурга подорожал на 5 рублей
01/01
За сутки в Петербурге выявили 3746 новых случаев коронавируса
31/12
С наступающим Новым годом!
31/12
В ЦПКиО им. Кирова можно будет попасть бесплатно
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Ипотека заняла 80% рынка
За 10 лет доля ипотечных сделок на рынке первичной недвижимости выросла в 8 раз
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Как у Шекспира «А дальше тишина…»
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Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ
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Фестивали, выставки, концерты, происшествия и другие события на фоне второй волны эпидемии COVID-19 в фотогалерее "СПб-Ъ"
Ъ-Санкт-Петербург-Online
от
28.12.2020, 07:00
Главные новости от "Ъ-СПб " на
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Фестивали, выставки, концерты, происшествия и другие события на фоне второй волны эпидемии COVID-19 в фотогалерее "СПб-Ъ"
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7 ноября, борьба с пандемией, "Зенит" на нашем поле, первый снег и другие кадры - в фотогалерее "Ъ-СПб"
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День рождения президента, Летний сад, День памяти жертв репрессий и другие кадры в галерее "СПб-Ъ"
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Лучшие фотографии сентября
Согласно официальной статистике, город в сентябре постепенно втягивался во вторую волну эпидемии. Тем не менее, горожане, уставш
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Лучшие фотографии августа
Последний месяц лета 2020 в Петербурге прошел в недоумении от последствий COVID-19 и ожиданий новой волны эпидемии
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Невзирая на продолжение эпидемии COVID-19, город пытается очнуться от карантина последних месяцев
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День ВМФ
В Санкт-Петербурге и Кронштадте прошли бевые корбали
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«Искренне переживаем за него, а еще больше — за страну»
Журналисты “Ъ” в поддержку Ивана Сафронова
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Лучшие фотографии июня
Усталость от рекомендованной самоизоляции выплеснуласьна улицы города, тем более, что поводов было достаточно
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Алые паруса
Выпускников средних школ попросили посмотреть на свои "Паруса" по телевизору, чтобы не рисковать своим здоровьем.
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Танки на Дворцовой
Парад в честь 75-летия Победы в Санкт-Петербурге
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«Была бы война, вышли бы солдаты, пришла болезнь – вышли врачи»
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Лучшие фотографии за май
Еще один месяц рекомендованной самоизоляции из-за эпидемии коронавируса COVID-19
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Лучшие фотографии апреля
Каждая фотография в этой галерее так или иначе связана с эпидемией COVID-19. Общемировой кризис пришел и в Санкт-Петербург
Фотогалерея
Три года после
Годовщина теракта в петербургском метро
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Лучшие фотографии марта
Санкт-Петербург в этом месяце осознал, что пришла эпидемия нового коронавируса COVID-19
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На чем терял деньги бизнес в 2020 году
Только на излишней транспортировке предприятия Петербурга потеряли от 785 тыс. до 47 млн рублей
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Пандемия и цифровые технологии в транспортной логистике
Эксперты о влиянии новых IT-решений в логистических процессах
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«Купил трактор и поехал пахать!»
Пожалуй, это лучший рецепт, как начать свое дело.
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Глубокая аналитика и единые программные платформы
Глобальные тренды на рынке безопасности
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«Радиус перемещения населения становится все больше»
Виталий Григорьев о развитии пригородного транспорта
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Как меняется корпоративная стратегия крупных компаний
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От ТОПыта копыт по опыту кино
IVI составили топ фильмов 2020
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Без цифры нет будущего
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Чудеса пандемии
Светлаков пустил в работу отель
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