«Работа.ру»: 35% россиян загадают на Новый год окончание пандемии

Больше трети россиян в новогоднюю ночь загадают окончание пандемии коронавируса в 2021 году, следует из данных исследования «Работы.ру». Больше половины попросят здоровья себе и близким, а каждый десятый — не заболеть коронавирусом. 7% россиян загадают продление удаленки на весь год, а 2% — вернуться в офис.

Исследование проводилось в декабре. В нем приняли участие 3,5 тыс. совершеннолетних респондентов из всех округов России. Результаты приводит «РИА Новости».

Что загадают россияне на Новый год:

здоровье себе и близким — 51%,

высокую зарплату — 44%,

счастье — 42%,

окончание пандемии — 35%,

покупку квартиры, дачи, автомобиля — 28%,

найти свое призвание — 23%,

чемодан с миллионом долларов — 20%.

Также россияне хотят, чтобы в 2021 году не было катаклизмов и катастроф (19%). 15% загадали найти любовь, а 14% — путешествие мечты. 1% россиян попросили миллион подписчиков в соцсетях и столько же — посетить концерт любимой группы.

О том, как праздники могут исправить динамику по COVID-19,— в материале “Ъ” «Коронавирус уходит на каникулы».