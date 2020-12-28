03 января, воскресенье
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Эксперт назвал искаженное восприятие запахов долгосрочным последствием коронавируса

Президент Британской ассоциации отоларингологов профессор Нирмал Кумар сообщил, что искаженное восприятие запахов может быть долгосрочным последствием COVID-19. Паросмия чаще всего встречается у молодых и у медработников, передает Sky News.

По словам господина Кумара, пациенты жалуются на разные запахи после заболевания (рыбы, серы или «сладковато неприятный» запах). Эксперт отмечает, что SARS-CoV-2 обладает нейротропическими свойствами. Он воздействует на нервы полости носа и нарушает их работу.

Господин Кумар в марте в числе первых сообщил, что потеря обоняния может быть одним из симптомов коронавируса. По данным эксперта, с этим симптомом сталкиваются тысячи пациентов Великобритании. Национальная статистическая служба Великобритании считает потерю обоняния самым распространенным симптомом коронавируса.

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