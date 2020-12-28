К «Эльбрусам» ищут новый маршрут

Минпромторг отменил уже разыгранные конкурсы на разработку новых отечественных процессоров на общую сумму более 21 млрд руб. Это сделано по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова. Предполагается, что теперь создание новых процессоров будет хотя бы частично финансироваться за счет будущих заказчиков, которые, впрочем, также получат субсидии от государства. Без госбюджета российская электроника существовать просто не может, предупреждают участники рынка.

Минпромторг уже после определения поставщиков отменил закупку четырех опытно-конструкторских работ (ОКР) по разработке электронной компонентной базы, в том числе создания новой линейки процессора «Эльбрус», обнаружил “Ъ”. Общий объем закупок составлял 21,5 млрд руб., продолжительность работы — до 31 января 2025 года. Документ об отмене опубликован на сайте госзакупок 24 декабря.

Министерство ссылается на решение, принятое по итогам совещания у вице-премьеров Дмитрия Чернышенко и Юрия Борисова. “Ъ” ознакомился с копией протокола совещания от 17 декабря. Из него следует, что закупки должны быть отменены, а 3,1 млрд руб., уже выделенные на проведение ОКР в 2020 году,— возвращены в бюджет. Это связано с необходимостью прямого привлечения конечных рыночных заказчиков к разработке российской электроники, что позволит создавать более востребованные рынком продукты, пояснил “Ъ” представитель аппарата Дмитрия Чернышенко. Неизрасходованные средства будут использованы в 2021 году, уточнил он.

Контракты предусматривали разработку процессора с 7-нанометровой топологией «Эльбрус-32», создание системы на кристалле на базе ядер с архитектурой NeuroMatrix, разработку многоядерного процессора и разработку оптических мультиплексоров.

Наиболее крупные контракты, по 7,5 млрд руб., должны были получить разработчик линейки «Эльбрусов» АО МЦСТ и создатель NeuroMatrix НТЦ «Модуль».

Линейка микропроцессоров «Эльбрус» создается с начала 2000-х годов, а разработки новых наименований традиционно финансируются государством. Сейчас процессоры линейки используются, например, в оборудовании систем информбезопасности «Инфотекс», компьютерах Kraftway и оборудовании «Норси-Транса» для исполнения «закона Яровой» о хранении данных абонентов и интернет-пользователей.

Дальнейшее развитие отечественной электроники будет координироваться «дорожной картой», в ней предусмотрены сквозные проекты, для которых будут выбраны компании-заказчики, пояснили “Ъ” в Минпромторге. «Они получат субсидирование от государства на внедрение отечественных решений, станут контролировать разработку аппаратуры и компонентной базы, которые будут использоваться для оказания услуг и сервисов в гарантированных государством сегментах»,— сообщили в пресс-службе министерства. В конце сентября стало известно, что правительство выделит дополнительные 159 млрд руб. на развитие радиоэлектроники, сообщал РБК.

До сих пор создание микропроцессоров финансировалось в отрыве от планов по разработке оборудования с этими процессорами и его внедрению заказчиками, объясняет исполнительный директор Ассоциации российских разработчиков и производителей электроники Иван Покровский.

«Решение правительства не означает, что финансирование микроэлектроники сокращается. Теперь деньги будут выделяться в рамках сквозных проектов, которые связывают разработку процессоров, оборудования с ними и планы по его внедрению»,— рассуждает он.

Пока российские производители оборудования не знают, каким именно будет новый механизм финансирования сквозных проектов. Возможно, будет создан специальный фонд или государственно-частное партнерство, полагает гендиректор «Норси-Транса» Сергей Овчинников. Он оценивает такое решение отрицательно: государство, по его мнению, напрямую должно финансировать разработку процессоров. Российская микроэлектроника может развиваться только при условии финансирования из бюджета, соглашается директор по связям с органами власти АО «Рутек» Алексей Вьюгов.

Впрочем, ничего хорошего в этом нет, добавляет источник “Ъ” на рынке производителей оборудования. Государство, по его мнению, открыло глаза на то, что никаких рыночных коммерчески успешных продуктов не появилось, субсидированные компании и их продукты живут вне рынка, это «убыточный для государства эксперимент».

Дмитрий Шестоперов, Юлия Степанова