«Секс в большом городе» изменит формат

Американский стриминговый сервис HBO Max задумался о «Сексе в большом городе». Культовый сериал конца 90-х планируют перезапустить через 17 лет после выхода последнего эпизода, пишут СМИ. Чего ожидать от проекта? Разбиралась Алла Пугачева.

В «Сексе в большом городе» всего 94 эпизода. Если смотреть без остановки, придется отдать примерно двое суток своей жизни. Но настоящие поклонники смотрели Sex and the City минимум три раза, и утверждают, что потерять интерес к нему невозможно.

После завершения проекта, то есть последние 17 лет, было несколько попыток вернуться к истории очаровательной Кэрри Брэдшоу и ее подруг, ищущих счастья в большом городе, в том числе в виде двух полнометражных лент, впрочем, не сумевших повторить успех сериала.

Теперь, по данным СМИ, телеканал HBO Max планирует перезапустить сериал в мини-формате.

Известно только, что в проекте не согласилась принимать участие 64-летняя Ким Кэтролл, сыгравшая 20 лет назад эксцентричную Саманту Джонс.

Главный редактор издания «Кинорепортер» Мария Лемешева попыталась представить знакомых героинь в современном мире: «Главная героиня, которая когда-то была эмансипированной работающей журналисткой, сегодня такая милая бездельница с прекрасным гардеробом. Та же Ким Кэттролл, которая сыграла Саманту Джонс, не зря отказывается от сериала. Конечно, ее героиня, которой все интересно, которая крутится вокруг звезд, сегодня тоже неактуальна, потому что так много интересных дел, кроме секса с мужчиной: защита животных, защита детей, борьба за чернокожее население и так далее».

Кинокритики сходятся во мнении, что сама мысль о покупке туфель Manolo Blahnik как очень важном событии в жизни женщины, звучит диковато и даже оскорбительно. Однако сама Сара Джессика Паркер, сыгравшая Кэрри Брэдшоу, не так давно признавалась, что ей было бы любопытно понаблюдать за своей героиней и ее подругами в новой среде обитания, где есть такие явления как радикальный феминизм, харассмент, MeToo и новая этика. Надо учитывать, что всем актрисам сейчас больше 50-ти, поэтому их персонажи едва ли смогут вести прежний образ жизни. Возможно, создатели нового сериала используют привычный трюк, говорит колумнист «Московских новостей» Даниил Ротштейн: «Непонятно на самом деле, будут ли старые героини центральными персонажами, или, возможно, они будут, как во многих таких полуперезапусках, полусиквелах передавать эстафетную палочку какому-то новому набору персонажей, молодым героиням, которые, может, будут олицетворять новые подходы к гендерным отношениям, к феминизму, да и вообще к положению женщины в мире и конкретно в американском обществе».

Господин Ротштейн полагает, что даже если получится создать интересный и актуальный сериал, ему будет не так просто конкурировать с другими ностальгическими проектами — на рынке стриминга таких очень много, и, даже несмотря на именитых актеров, они часто остаются незамеченными.

В общем, прогнозы не очень обнадеживающие.

Но есть в каждом эпизоде «Секса в большом городе» кое-что, не потерявшее актуальность за 20 лет,— это наряды Кэрри Брэдшоу.

Все модные СМИ разбирали образы героини Паркер до деталей, журнал Vogue и сейчас обращается к чувству стиля Кэрри и предлагает читателям идеи на базе этого легендарного гардероба. Так что новый сериал, возможно, очень вдохновит модную индустрию.