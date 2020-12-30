Инфекция в фондовом режиме

Не было счастья, да несчастье помогло — эта поговорка очень точно описывает ситуацию на российском фондовом рынке в 2020 году. Пандемия, вызвавшая локдауны и падение российской и мировой экономики, неожиданно спровоцировала переток частных сбережений на фондовый рынок. В конце года уже десятая часть экономически активного населения России имели брокерский счет, а объем вложений приблизился к 20% сбережений. При этом поведение инвесторов оказалось на удивление зрелым, что выразилось, например, в диверсификации вложений за счет иностранных акций. Настолько все хорошо складывается, что регулятор насторожился, напрягся и начал что-то подозревать.

Конец декабря для инвесторов — время не только подведения итогов, но и подготовки прогнозов и портфелей к будущему году. В конце 2019 года глобальные и российские портфельные управляющие с осторожностью смотрели на перспективы фондовых рынков. С одной стороны, за предыдущие двенадцать месяцев мировые индексы показали высокие результаты, некоторые обновили исторические максимумы. С другой — окрепла уверенность в скором замедлении темпов роста мировой экономики. Особое беспокойство вызывали предстоящие выборы президента США, в преддверии которых мог обостриться торговый конфликт с Китаем.

Однако уже в начале года эти страны подписали промежуточное торговое соглашение. Появившийся в то же время в КНР новый вирус немногие воспринял всерьез. Конечно, за новостями из Уханя следили, но мало кто из экспертов даже приблизительно оценивал последствия COVID-19. Но эпидемия быстро перекинулась сначала в Европу, а затем в США, превзойдя все прежние заразы. Еще одним «черным лебедем» стал мартовский провал в переговорах по продлению сделки ОПЕК+, вылившийся в обвал цен на нефть. Масштабная распродажа затронула даже традиционные защитные активы — американские госбумаги и золото. За две недели к середине марта ведущие европейские и американские индексы потеряли 30–45%, индекс Московской биржи обвалился на четверть.

Эксперты всерьез обсуждали возможность повторения Великой депрессии.

Профессиональные участники рынка готовились к массовому бегству частных инвесторов. Особенно это касалось российского рынка, интерес к которому стал восстанавливаться только в последние годы. В кризис 2008 года оттоки из открытых ПИФов продолжались полтора года, в кризис 2014 года бегство инвесторов длилось больше года.

Однако пандемия озадачила не только врачей, но и аналитиков: после мартовской распродажи спрос очень быстро вернулся. К концу апреля количество уникальных счетов на Московской бирже приблизилось к 5 млн человек, а к концу года превысило 8 млн человек. Российские биржи месяц к месяцу рапортовали о рекордных объемах торгов, а средства на инвестиционных счетах достигли 5 трлн руб.

Для такого поведения частных инвесторов было несколько причин. Во-первых, центробанки и правительства развитых стран очень быстро и синхронно начали оказывать беспрецедентную финансовую помощь слабеющим экономикам. Во-вторых, в отличие от кризиса 2008 года, когда основной объем средств был инвестирован в акции, среди инструментов доминировали традиционно менее волатильные облигации. Третьим и четвертым пунктами участники рынка называли опыт, который инвесторы получили за последние годы, а также развитие удаленных сервисов не только в продажах, но и в обслуживании клиентов.

ЦБ также отошел от привычной стратегии.

В прежние кризисы регулятор всегда повышал ключевую ставку, следом росли ставки по вкладам, и ни один инвестиционный продукт не мог с ними конкурировать. На этот раз регулятор последовал примеру зарубежных коллег, сокращая ставку. Следом упали ставки по вкладам, заставив клиентов банков искать новые инструменты.

Деньги потекли на фондовый рынок. К концу года степень его проникновения в сбережения россиян приблизилась к 20%. Казалось бы, сбылась мечта российских политиков, которые грезили о защите отечественного рынка от международных инвесторов. Однако российский инвестор пусть и молод, но не глуп. И он диверсифицировал вложения в акции, приобретая бумаги иностранных эмитентов. Такое поведение уже вызывает недовольство мегарегулятора, который хочет, чтобы деньги частников работали на российскую экономику.

В результате накануне Нового года оживившийся и расширившийся фондовый рынок с тревогой ждет, как ЦБ будет выполнять анонсированные жесткие действия по ограничению продаж сложных финансовых инструментов неквалифицированным инвесторам. Да, такой шаг может привести к перетоку средств в российские акции, но с учетом появления новых инвесторов с новыми деньгами вряд ли окажется эффективным. Скорее он выльется в переход российских клиентов к иностранным посредникам. Только строгими запретами создать сбалансированный рынок невозможно. Правительству и ЦБ скорее стоит заняться повышением разнообразия инструментов вложения, защитой прав инвесторов и улучшением удобства инфраструктуры. И хорошо бы уже в 2021 году.

Виталий Гайдаев