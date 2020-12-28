«Наша главная задача — это создание рабочих мест и привлечение инвестиций»

В последние годы экономика Москвы стремительно развивается в том числе за счет активной поддержки столичных властей. Даже несмотря на то что 2020 год стал серьезным испытанием для всех, реализация крупных проектов в столице продолжается. О столичной промышленности, влиянии пандемии на работу московских компаний, о том, каких результатов правительство столицы ожидает по итогам года и на какие меры поддержки может рассчитывать бизнес в Москве, Business Guide рассказал заместитель мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

BUSINESS GUIDE: Текущий год стал непростым для глобальной экономики в целом. Не стала исключением и Москва. Как можно оценить текущее состояние экономики столицы с учетом пандемии? Почему во вторую волну такие мягкие ограничительные меры?

ВЛАДИМИР ЕФИМОВ: Весной, во время первой волны пандемии, когда госпитализация достигала 2 тыс. человек в день, нам пришлось принять очень строгие ограничительные меры. За лето, когда активность вируса сильно снизилась, мы расширили инфраструктуру, закупили оборудование и лекарства, совершенствовали протоколы лечения. Для пациентов с коронавирусом мы быстро увеличили количество больничных коек: +23 тыс. коек в наших больницах и 40 тыс. дополнительных коек в резервных госпиталях. Таким образом, осенью мы были готовы ко второй волне, когда у нас было по 1 тыс. госпитализаций в день. Мы хорошо подготовились, и сегодня нам не приходится принимать жесткие ограничительные меры, которые наносят ущерб экономике. Конечно, любые ограничения экономике вредят, но имеющийся запас прочности позволяет экономике города справляться с трудностями даже такого непростого года. Некоторые отрасли даже показывают рост — например, на 4,6% за девять месяцев 2020 года выросли объемы обрабатывающей промышленности. Этому способствовала и быстрая реакция производителей на изменившийся спрос. Многие предприятия в этом году под влиянием пандемии перепрофилировали рабочие линии на выпуск особенно востребованных товаров. Например, Coca-Cola начали выпускать пластиковые экраны для лица, «Фаберлик» — производить антисептики, система бесперебойного питания «Парус электро» добавила в свой ассортимент маски для лица.

BG: Как город помогал пострадавшим компаниям и сколько Москва потратила на их поддержку?

В. Е.: С начала пандемии правительство Москвы утвердило пять пакетов мер поддержки бизнеса (пятый пакет был принят совсем недавно) на общую сумму порядка 90 млрд руб. Этими мерами уже смогли воспользоваться более 45 тыс. организаций. В частности, бизнесу Москвы были предоставлены отсрочка платежей за аренду городского имущества, отсрочка платежей по налогу на имущество, земельному налогу, торговому сбору за первый квартал. Мы освободили предпринимателей из пострадавших отраслей от платежей за арендованное у города имущество на время приостановки деятельности во время пандемии. Также из бюджета города были выделены гранты для гостиниц и служб такси, которые размещают и перевозят медиков, работающих в коронавирусных больницах, а также гранты частным и федеральным медицинским организациям.

При этом стоит отметить, что помощь бизнесу в столице оказывают не только в период пандемии. Власти Москвы прилагают все усилия, чтобы создать в столице максимально благоприятные условия для работы и развития промышленности. Для бизнеса и инвесторов существуют налоговые послабления, помощь в подборе земли и поиске оптимальных условий для локализации производства и ведения бизнеса, а также иные формы поддержки и мотивации. Эта система работала до пандемии, будет она работать и в будущем.

BG: Планируются ли еще какие-то новые, не связанные с пандемией инструменты поддержки для бизнеса?

В. Е.: В следующем году в Москве заработает соглашение о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), которое гарантирует неизменность нормативных условий в обмен на инвестиции. Минимальный размер инвестиций для СЗПК, заключаемых Москвой, должен быть не менее 200 млн руб.

Также в середине 2020 года мы ввели новую меру поддержки промышленных компаний — инвестиционный налоговый вычет. Его могут получить предприятия столицы, имеющие статус московского инвестора. Льгота предусматривает снижение суммы налога на прибыль в бюджет Москвы. За счет региональной части налога возможно списывать до 90% инвестиций в основные средства, а неиспользованную сумму субсидии переносить на период до семи лет. Введение новой льготы особенно важно с учетом того, что в 2023 году закончится срок действия льготных ставок налога на прибыль, установленных регионами, а значит, дополнительная поддержка инвесторам не помешает.

BG: Что является основным приоритетом в инвестиционной и промышленной политике Москвы?

В. Е.: Наша главная задача — это создание рабочих мест и привлечение средств в развитие города. С этого года в Москве реализуется соответствующая программа по созданию мест приложения труда. Компании, инвестирующие в создание рабочих мест за пределами Третьего транспортного кольца, получат дополнительные льготы, включая отсрочку арендной платы за первый год срока аренды земельного участка. Застройщиков многоквартирных домов город частично или полностью освободит от платы за изменение вида разрешенного использования земельного участка (ВРИ). Как правило, за изменение ВРИ инвесторы платят крупную сумму в бюджет города, а по новой программе они могут сэкономить и вложить эти средства в создание еще одного объекта, с которого в будущем будут получать доход. Город, в свою очередь, получит новые рабочие места и дополнительные источники пополнения бюджета за счет НДФЛ, налогов на имущество и прибыль.

Огромный плюс этой программы в том, что создание рабочих мест вне центра позволит сократить пассажиропоток, разгрузить дороги и общественный транспорт. Мы уже заключили два соглашения по этой программе. До конца 2023 года по ней будет построен комплекс офисных зданий «Останкино бизнес-парк» в Бутырском районе площадью 46 тыс. кв. м. В проект будет вложено 2,3 млрд руб., а экономия застройщика от новых льгот составит около 800 млн руб. В рамках второго соглашения инвестор планирует в течение трех лет создать объект административно-делового назначения общей площадью 36,8 тыс. кв. м на улице Вильгельма Пика в торгово-офисном центре ТПУ «Ботанический сад». Компания претендует на такие льготы, как частичное освобождение от арендной платы за первый год строительства и платы за изменение вида разрешенного использования земельных участков, предоставленных для строительства жилого комплекса на Сельскохозяйственной улице. Вложения в проект составят более 2 млрд руб. Еще две заявки находятся на рассмотрении у города, значит, интерес у инвесторов к ней есть, она востребована.

Что касается привлечения инвестиций, то с 2013 года в Москве было заключено уже почти 250 контрактов государственно-частного партнерства на общую сумму свыше 1 трлн руб.

BG: Могут ли инвестиционные проекты повлиять на качество жизни в городе? То есть сказаться не только на конкретном предприятии, а на всей Москве?

В. Е.: Яркий пример инвестиционного проекта, принципиально меняющего качество жизни в целом районе города,— это комплексное развитие территорий бывших промышленных зон. Доставшийся нам в наследство от ХХ века «ржавый пояс» столицы — это бывшие производственные зоны, которые занимают почти 15 тыс. га в черте города. Более трети из них — это интересные для развития площадки, где на 1,9 тыс. га можно реализовать проекты комплексного развития территорий.

На месте заводов-гигантов, остановивших свою работу десятки лет назад, и заброшенных промзон по программе КРТ появятся новые высокотехнологичные производственные технопарки, деловые пространства и вся необходимая для их работы инфраструктура. Можно будет даже жить возле работы — градостроительный потенциал некоторых территорий предусматривает строительство в том числе многоквартирных домов.

Ольга Матвеева