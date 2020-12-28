О майн год! Лучшие фотографии “Ъ” 2020 года За прошедший год фотографы «Коммерсанта» запечатлели тысячи событий. Лучшие кадры — в нашей традиционной итоговой фотогалерее. 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