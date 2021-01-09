Экономике подготовили план

Минэкономразвития прогнозирует восстановление российской экономики на почти 3,5% в следующем году, но аналитики считают эту цифру недостижимой. Специалисты винят в этом сами власти из-за запланированного сокращения бюджетных расходов. А сокращение доходов населения и активности бизнеса из-за пандемии только усугубит ситуацию. Так насколько быстро будет восстанавливаться экономика? И что может ускорить этот процесс? Об этом — Глеб Силко.

В правительстве не раз признавали, что российская экономика от коронакризиса пострадала серьезно. Прогноз Минэкономразвития — падение ВВП по итогам года почти на 4%, Международного валютного фонда — ровно на 4%, а Счетной палаты — на 4,2%. Помочь должен, в частности, общенациональный план почти на 6,5 трлн руб., его главная задача — выход на трехпроцентный рост ВВП в следующем году.

Такая цифра труднодостижима, но реальна, полагает директор Центра макроэкономических исследований Сбербанка Олег Замулин: «Восстановление будет из-за того, что в этом году были эти ограничения, в следующем году ограничения если и будут, то явно гораздо меньше.

Экономика после любого спада растет быстрее обычного.

Вместе с тем риски большие, надежда правительства, что снижающийся спрос со стороны государства будет заменен растущим частым спросом. Люди начнут более активно тратить деньги. Но, тем не менее, произойдет это или нет, предстоит еще увидеть. Другими рисками я бы обозначил падение доходов населения, наращивать свои расходы большой части людей будет сложно».

Однако помешать процессу восстановлению могут сами власти — правительство намерено активно снижать расходы федерального бюджета: в следующем году они будут на 9% ниже, чем в этом. По оценкам агентства «Национальные кредитные рейтинги», это будет стоить экономике как минимум 2% потенциального ВВП.

Минэкономразвития прогнозирует, что в следующем году рост приблизится к 3,5%. Но такая цифра экономистам кажется совершенно недостижимой. По прогнозу Альфа-банка, ВВП вырастет едва ли на 2,5%. Главный экономист кредитной организации Наталия Орлова объясняет, что проблема еще и в том, что, снижая расходы, власти повысят нагрузку на бизнес и граждан.

«В развитых странах экономики в следующем году будут восстанавливаться в условиях поддерживающей политики государства. У нас восстановительный рост будет, но он будет происходить на фоне ужесточения бюджетной политики. Фактически это значит, что в следующем году на некоторые сектора, на металлургию, налогообложение будет возрастать нагрузка, или будет введен дополнительный подоходный налог на физических лиц. Если потребители или какие-то сегменты экономики будут под более высоким налогообложением, это значит, что и ожидание восстановления спроса по всей экономике будет более медленным», — пояснила Наталия Орлова.

Перейти к уверенному росту российская экономика может, и ресурсы на это есть, говорит заведующий кафедрой экономической и финансовой стратегии Московской школы экономики МГУ Владимир Квинт. Правда, решимости их потратить у властей пока не видно.

«Если деньги экономят, то их экономят по двум причинам: иссякают источники финансирования или деньги перераспределяются в другую сферу. Чаще всего одно соединяется с другим.

У России огромный запас золотовалютных резервов, значит, есть возможности осуществить инвестиционный маневр.

Нужен стратегический инвестиционный маневр. Я не вижу, чтобы кто-то решился на него», — отметил Владимир Квинт.

Впрочем, даже если бы государство решило активнее вкладываться в восстановление экономики, остались бы другие факторы, которые оказывали на нее давление и до пандемии, отмечает главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал» Евгений Надоршин: «Проблема будет с потребителями, у которых в существенной степени не просто падение доходов, а еще и переориентация внимания на ипотеку, то есть они просто исчерпали те ресурсы, которые могли бы быть направлены на увеличение потребления товаров и услуг. Проблема будет с инвестиционным спросом. Несмотря на попытки властей говорить, что не так уж она глубоко и падает, и не так с ней все плохо, очень хорошо видно по фактическим пересмотрам инвестиционных программ, не только в сырьевом секторе, но и во многих других сегментах, как их существенно порезали. И более того, хорошо видны планы на тот же 2021 год, которые говорят о том, что в ряде случаев это урезание еще продолжится, причем, не только в реальном выражении, но и в номинальном».

В Кремле, однако, призывают верить оптимистичным прогнозам правительства. Хотя пресс-секретарь президента Дмитрий Песков и сообщил, что уйти от влияния всемирного кризиса не получится — у страны, по его словам, все же есть некие запасы.