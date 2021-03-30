Обозреватель “Ъ FM” Петр Воронков рассказывает о первом документальном упоминании продукта и легендах, связанных с ним.

В местечко Мо отправляемся сегодня — это недалеко от Парижа. Именно здесь на традиционной ярмарке сыров можно отведать самого вкусного бри, настоящего королевского сыра.

Одним из первых документальных упоминаний о нем является запись в хрониках императора Карла Великого: в 774 году он останавливался здесь и дегустировал тогда уже знаменитый местный сыр. «Я только что попробовал одно из самых изысканных блюд»,— оставил он свой лестный отзыв. А вот из истории другого монарха — бри всегда был отмечен королевской любовью — Людовик XVI, бежавший из Парижа от революции, тоже задержался в Мо. Как и все французские правители, он был гурманом и ценителем сыров. Но пока он пробовал бри, кто-то опознал в нем короля, и Людовик был схвачен. Его отвезли обратно в Париж и казнили. Конечно, это всего лишь легенда, однако народ упорно пересказывал притчу о короле-гурмане, потерявшем и корону, и голову из-за кусочка сыра бри. Так, плесневелый сыр стал одним из символов революции, но в отличии от Людовика своего статуса короля сыров не утратил, хотя и стал гастрономическим воплощением идей свободы, равенства и братства.

Корочка у молодого бри пушистая, снежно-белого цвета, а у зрелого — с коричнево-красными прожилками. Вкус молодого очень мягкий, а зрелого — острый и многогранный — в нем есть оттенки фруктов, орехов. Настоящий бри может быть изготовлен только во французских городах Мо и Мелён департамента Сена и Марна. Во Франции меня научили растворять кусочки сыра без корки в кофе с молоком. Своеобразный, кстати, получается напиток, сытный и очень вкусный. Но на любителя, конечно.