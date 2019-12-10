«Кубань-Ти» выиграло два спора с таможней по двойным штрафам

Кубанский производитель чая из Белореченского района выиграл два иска к Краснодарской таможне, которая оштрафовала предприятие за то, что то предоставило сомнительные декларации о соответствии на пищевые ароматизаторы. Решения Арбитражного суда Краснодарского края опубликованы в системе «СПАРК-Интерфакс». В судебных разбирательствах истец доказал, что таможенники в каждом случае дважды штрафовали общество за одно и то же правонарушение. Сумма штрафа составляла 50 тыс. руб. Решением суда повторные штрафы отменены.

В одном из решений сказано, что в ноябре 2018 года ООО «Кубань-Ти» на Прикубанский таможенный пост Краснодарской таможни была предоставлена декларация о соответствии на пищевой ароматизатор «TEA NANA FLAVOUR», якобы выданный «Центром гигиены и эпидемиологии в Карачаево-Черкесской Республике». Однако впоследствии выяснилось, что никаких испытаний данной продукции не проводилось.

Второе решение вынесено по аналогичному делу, однако там фигурирует другой ароматизатор - «Бергамот Дюраром».

ООО «Кубань-Ти» зарегистрировано в Белореченске в 2009 году., общество владеет брендами «Букет Астары», «Азеркофе» и др. В 2018 году выручка от продажи составила 3,3 млрд руб., прибыль — 13,9 млн руб. («СПАРК-Интерфакс»).

Андрей Ульченко