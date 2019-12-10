Директора предприятия МО «Правобережный» подозревают в мошенничестве

В отношении депутата МО «Правобережный» возбуждено дело о хищении имущества муниципального образования.

Как сообщили в пресс-службе городской прокуратуры, по итогам проверки директора, а также иных лиц из числа руководства муниципального унитарного предприятия, возник умысел на хищение техники для уборки дорожной инфраструктуры.

Для этого предприятие заключило договор с оценочной организацией, которая оценила технику по сниженной стоимости. После чего спецтехника была продана на аукционе подконтрольному юридическому лицу. Ущерб оценивается в 2,4 млн рублей. В отношении депутата возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

По данным «Закс.ру», подозреваемый — директор МУП «Проект XXI» Евгений Давыдкин.