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В Саратове ожидают поступления пяти новых троллейбусов

В Саратове на маршрут №1 вышли два новых троллейбуса, приобретенных в рамках трансфера из областного бюджета. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Тестовый рейс новых машин состоялся на прошлой неделе.

Специалисты МУПП «СГЭТ» провели техническое обслуживание и обкатку транспорта. Новые троллейбусы оснащены видеокамерами в кабине водителя и в салоне, приспособлены для перевозки маломобильных групп населения.

В ближайшее время ожидается поступление еще пяти единиц общественного электротранспорта.

Марина Ковалева


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