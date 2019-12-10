После полиграфа «уктусский стрелок» признался в преступлении

Следственный комитет и полиция впервые прокомментировали задержание подозреваемого в убийстве девушек на Уктусе 34-летнего Алексея Александрова. Следователи подтвердили информацию источников "Ъ-Урал" о том, что мужчина работает инженером на машиностроительном заводе имени Калинина в Екатеринбурге.

Ксения Солтанова и Наталья Кузнецова были застрелены на склоне Уктуса 26 августа 2018 года. Ксения умерла сразу, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице.

Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что мужчина был задержан по дороге на работу в понедельник, 9 декабря. «Брали его, когда выходил из подъезда дома, где он проживает с супругой и трехлетним сыном. Принимали жестко, поэтому сопротивление оказать не успел. Признательные показания дал только тогда, когда полиграф выдал свой обвинительный вердикт»,— рассказал полковник Горелых.

По его словам, на Александрова вышли, получив информацию, что некий мужчина приобрел составляющие части к пневматической винтовке калибра 6,35. Данный тип оружия совпал с тем, из которого убили женщин. «По предварительным сведениям, к стрельбе по людям злоумышленник начал тщательно готовится примерно за месяц до ЧП. Кто конкретно станет жертвой, вероятно, особого значения не имело. К месту будущей расправы ездил на велосипеде, там же испытывал “ствол”, производил съемку территории при помощи квадрокоптера. В настоящее время сотрудники угрозыска проверяют “снайпера” на причастность к иным тяжким и особо тяжким преступлениям, совершенным ранее в регионе. В его жилище полицейские обнаружили много чего не только криминального, но, мягко говоря, странного»,— добавил Валерий Горелых.

В СКР добавили, что по делу было допрошено порядка 2 тыс. человек, проведено свыше 300 различных экспертиз. Общий объем материалов уголовного дела в настоящее время составляет более 100 томов.

Завтра, 11 декабря, следствие намерено обратиться в Ленинский районный суд с ходатайством об избрании в отношении задержанного меры пресечения в виде заключения под стражу.

Татьяна Дрогаева