Подозреваемый в убийстве девушек на Уктусе работает на оборонном заводе Мужчина скрывался больше года

Задержанный по подозрению в убийстве двух девушек на Уктусе 34-летний мужчина оказался сотрудником крупного оборонного предприятия Екатеринбурга. «Это Александров А. А. Он работает инженером Машиностроительного завода имени Калинина»,— рассказал "Ъ-Урал" собеседник в правоохранительных органах.

Официально задержание подозреваемого следственные органы не комментируют.

По данным "Ъ-Урал", мужчина был задержан днем в понедельник, 9 декабря. Убийцу Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой искали больше года. Девушек расстреляли на склоне Уктуса 26 августа 2018 года. Ксения умерла сразу, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице. Делом занимаются следователи СКР по Свердловской области. В ходе расследования было проверено несколько тысяч человек. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина.

ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Калинина» производит продукцию военного назначения, а также специализируется на выпуске малогабаритных напольных погрузчиков, электро- и дизельных погрузчиков, электротележек, этикетировочных автоматов. В числе производимой продукции: пуско-заряжающая установка, которая является боевым средством ЗРК средней дальности «БУК-М2Э», и пусковая установка из состава ЗРС «Антей-2500».

Татьяна Дрогаева