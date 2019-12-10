Обвиняемому в клевете жителю Старощербиновской назначили повторную психиатрическую экспертизу

Щербиновский районный суд Краснодарского края назначил проведение повторной психиатрической экспертизы в отношении 29-летнего жителя станицы Старощербиновской Максима Соколова. Предыдущая экспертиза, ради которой он провел 26 дней в краснодарский краевой психбольнице, признала его невменяемым, однако защита господина Соколова не согласилась с ее результатами и ходатайствовала о повторной экспертизе. «Мы настаивали на проведении экспертизы амбулаторно, но суд отказал. Второе ходатайство он удовлетворил, но с условием, что Максим Соколов будет обследоваться стационарно»,- рассказал адвокат Сергей Денисенко. По его словам, проводиться вторая экспертиза должна в Санкт-Петербурге, в городской психиатрической больнице №6. Общий срок экспертизы должен составить примерно месяц. С учетом бюрократических процедур экспертиза должна окончиться примерно через два месяца.

Как ранее писали «Свободные медиа», Максим Соколов заподозрил одного из местных следователей в педофилии и написал обращение в правоохранительные органы с просьбой провести по этому поводу проверку. После этого на него завели уголовное дело по обвинению в клевете. Суд назначил психиатрическую экспертизу, которая признала господина Соколова невменяемым. Как пояснил Сергей Денисенко, результаты той экспертизы вызывают у защиты вопросы. «Не аргументировано, почему именно Максима Соколова признали опасным для общества. Кроме того, в экспертизе упоминаются документы, которые могли быть получены непроцессуальным путем. И непонятно на основании чего был поставлен диагноз шизофрения». Также адвокат ссылается на выводы ознакомившегося с результатами старой экспертизы заведующего кафедрой медицинской и общей психологии Казанского государственного медицинского университета Владимира Менделевича, который не увидел в заключении признаков психического расстройства у Максима Соколова.

Михаил Лукашов