Работа грузовой переправы «Самара — Рождествено» продлена до 15 декабря

Работа грузовой переправы «Октябрьский спуск — село Рождествено» продлена до 15 декабря включительно. Об этом во вторник сообщает пресс-служба правительства Самарской области.

Ранее сообщалось, что паром будет функционировать до 10 декабря в целях предотвращения возможных транспортных происшествий. Однако работу переправы продлили из-за установившейся теплой погоды.

С 16 декабря 2019 года организация грузового транспортного сообщения с селом Рождествено будет осуществляться по автозимнику, проходящему по Самарской луке от села Шелехметь до урочища Белые домики. Данную дорогу будут поддерживать в проезжем состоянии в течение всего зимнего периода.

Андрей Сазонов