Основательница сети «Рив Гош» запустит новый розничный проект

Основательница сети «Рив Гош» Лариса Карабань откроет сеть винно-косметических магазинов Piemaggio. Эта информация следует из приглашения на открытие сети, которое есть в распоряжении “Ъ-СПб”. Первый магазин под этим брендом откроется завтра в торговом комплексе «Пассаж», расположенном на Невском проспекте, 48.

Согласно данным kartoteka.ru ООО «ТД Пьемаджио» было зарегистрировано в 2014 году. Его единственным владельцем является Лариса Карбань. Согласно профилю компании на портале HeadHunter эта компания занимается производством, импортом и продажей продукции с собственной винодельни в Тоскане. Выручка компании в 2018 году составила 9,7 млн руб., чистая прибыль – 1,3 млн руб.

Сеть «Рив Гош», созданная Ларисой и Павлом Карбань является третьей по обороту косметической сетью в стране (данные «Infoline-Аналитика). По итогам прошлого года ее выручка оценивалась в 37 млрд рублей.

Константин Куркин