На охрану стадиона «Ростов Арена» в 2020 году потратят 13,8 млн рублей

Дирекция по подготовке и проведению игр Чемпионата Мира по футболу — 2018 в Ростове запросила предложения по охране имущества и объектов инфраструктуры стадиона «Ростов Арена». Соответствующая информация размещена на портале госзакупок. Стоимость контракта не должна превышать 13,8 млн руб., финансирование будет выделено из бюджета Ростовской области.

Исполнитель должен будет организовать на стадионе десять круглосуточных постов охраны, которые будут функционировать с 1 января по 31 декабря 2020 года .В писок охраняемых объектов входят «Центр волонтеров», «Центр стюардов», «Медиа центр», «Технологический центр (IT)», «Центр телевещания», столовая, площадка сбора мусора. Компания-исполнитель должна иметь огнестрельное оружие и собственный транспорт.

Дарья Голякова