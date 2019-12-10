На Кубани намерены открыть селекционный центр рыбоводства

Депутаты законодательного собрания Краснодарского края намерены обратиться к главе Минсельхоза РФ с предложением рассмотреть вопрос о создании в Краснодарском крае селекционного центра рыбоводства.

Соответствующую резолюцию готовит аграрный комитет ЗСК. Федеральному министру также предложат передать полномочия по заключению договоров пользования рыбоводными участками на уровень субъектов Федерации. По словам спикера краевого парламента Юрия Бурлачко, проблемы в отрасли рыбоводства нужно решать как можно скорее.

«Товарным выращиванием водных биоресурсов у нас сейчас занимается 460 хозяйствующих субъектов. Мы вполне можем обеспечивать потребителей чистейшей продукцией, если будет урегулирована ситуация с производством рыбы», - подчеркнул Юрий Бурлачко.

Товарной аквакультурой на Кубани занимается 460 хозяйствующих субъектов. По данным краевого минсельхоза, в 2018 году в регионе выпущено 19,8 тыс. тонн продукции аквакультуры. В крае в основном выращивают толстолобика, карпа и амура.

В числе факторов, сдерживающих развитие отрасли, министр краевого ведомства Федор Дерека назвал сокращение количества рыбоводных участков, неудовлетворительную селекционно-племенную работу и недостаточный уровень господдержки.

Елена Рыжкова