Парк надзорного периода

Экономический комитет Пермской думы рассмотрел возможность передачи бывшего автопарка ПГЭТ на Энергетиков, 50, в краевую собственность. Краевое руководство планирует разместить здесь индустриальный парк. Прокуратура Перми считает, что чиновники представили недостаточно информации для принятия решения. Вопросы о целесообразности передачи объекта краю возникли и у депутатов. В итоге комитет не стал принимать решение и планирует рассмотреть вопрос повторно.

Комитет Пермской думы по экономическому развитию обсудил передачу бывшего автопарка МУП «Пермгорэлектротранс» на ул. Энергетиков, 50, в краевую собственность. Ранее мэрия Перми пыталась продать этот имущественный комплекс. На аукцион были выставлены земельный участок площадью 5,8 га и расположенные на нем здания, в том числе административно-бытовой корпус (2,7 тыс. кв. м), производственный корпус (16,2 тыс. кв. м), здание механизированной мойки (1,3 тыс. кв. м). Стартовая цена составляла 106 млн руб. Однако, несмотря на подачу трех заявок, аукцион был отменен департаментом имущественных отношений администрации Перми, так как краевые власти решили создать на площадке индустриальный парк.

«Планируется создать центр испытания продукции предприятий, шоу-рум (постоянно действующую выставку образцов промышленной продукции), образовательный центр по подготовке специалистов промышленных предприятий»,— сообщил депутатам вице-премьер краевого правительства Алексей Чибисов. По его словам, краевые власти планируют привлечь в индустриальный парк «не менее 500 резидентов и создать 500 рабочих мест». Вице-премьер добавил, что «перенос сроков передачи объекта приведет к дальнейшему ухудшению состояния комплекса».

Прокуратура Перми считает решение о передаче комплекса в краевую собственность преждевременным.

Помощник прокурора Александр Мерзляков пояснил, что «сведения о возможности дальнейшего использования имущества, в соответствии с полномочиями муниципалитета», представлены не были. У надзорного ведомства нет также информации о «реализации на базе комплекса региональных научно-технических, инновационных программ и проектов». Господин Мерзляков добавил, что торги по комплексу были отменены, «несмотря на то что имущество является ликвидным к реализации». Представители мэрии пообещали подготовить дополнительную информацию для надзорного органа.

Руководитель фракции «Справедливая Россия» Вероника Куликова поинтересовалась, кто будет финансировать создание индустриального парка: краевой бюджет или частные инвесторы. «Инфраструктура будет создана за счет краевых средств, все, что связано с приобретением производственного оборудования — за счет инвесторов»,— ответил Алексей Чибисов.

Исключение бывшего автопарка из плана приватизации тоже вызвало вопросы у госпожи Куликовой. «Имущественный комплекс оценивается в 100 млн руб. Это совсем не лишние средства для города»,— отметила депутат.

«Реализация проекта, предложенного правительством Пермского края, является более предпочтительной, чем разовое получение средств от выкупа комплекса»,— возразил первый замглавы администрации Перми Виктор Агеев.

По его словам, налоговые платежи от резидентов индустриального парка будут поступать в бюджет Перми.

Однако депутат осталась недовольна ответом чиновника. «У нас не хватает средств на школы, транспорт, многодетные семьи. Мы на всем экономим. Но при этом свободно распоряжаемся имуществом и даже не пытаемся войти в конфигурацию, где город является партнером в реализации проекта, а не просто сторонним наблюдателем»,— заявила Вероника Куликова.

Председатель комитета Арсен Болквадзе напомнил, что ранее комплекс использовался для размещения и обслуживания общественного транспорта.

«Учитывая предполагаемое увеличение доли муниципального транспорта, нам точно не нужна эта площадка?» — усомнился депутат.





Начальник департамента транспорта городской администрации Анатолий Путин ответил, что на балансе «Пермгорэлектротранса» находится автопарк на ул. Ижевской, 25, в Свердловском районе Перми. «Здесь можно разместить около 250 транспортных средств. Поэтому данную площадку можно рассматривать как перспективную. А для использования в качестве автопарка базы на Энергетиков, 50, требуются серьезные капитальные вложения»,— пояснил господин Путин. «Учитывая, что доля муниципального транспорта будет расти, логичнее иметь автопарки в разных концах города»,— возразил депутат Михаил Черепанов.

Арсен Болквадзе предложил не принимать решение по проекту до «снятия разногласий между администрацией и прокуратурой». Депутаты поддержали предложение председателя комитета. Повторно вопрос будет рассмотрен 11 декабря на думском комитете по инвестициям и управлению муниципальным имуществом.

«Мы понимаем, что создание индустриального парка будет способствовать росту экономики, созданию новых рабочих мест. Однако стиль работы с контрольными органами вызывает опасения: обсуждения с прокуратурой и экспертами не пришли к логическому завершению — взвешенной позиции. Поэтому рассматривать вопрос — преждевременно»,— пояснил Арсен Болквадзе.

Константин Кадочников