Пассажиропоток аэропорта Оренбурга сохраняет положительную динамику

Пассажиропоток оренбургского аэропорта продолжает сохранять положительную динамику. Об этом во вторник сообщает пресс-служба аэропорта.

В ноябре текущего года на рейсах обслужено более 48,7 тыс. пассажиров, из которых более 5,5 тыс. человек вылетали за рубеж. Рост туристов, вылетающих из Оренбурга на заграничные курорты, увеличился в ноябре на 91,9% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года. Из аэропорта Оренбурга выполнено 297 самолетовылета, на рейсах обработано 140 т груза и почты.

Андрей Сазонов