Проект второй очереди «Воронежсельмаша» подорожал до 700 млн рублей

Объем инвестиций в расширении расположенного в индустриальном парке «Масловский» завода «Воронежсельмаш» составит порядка 700 млн руб., сообщила пресс-служба правительства Воронежской области. О проекте председатель совет директоров компании Егор Коблик рассказал губернатору Александру Гусеву. Ранее руководство предприятия оценивало затраты в «500 млн руб. и выше».

На встрече с Александром Гусевым Егор Коблик рассказал, что вторая очередь начнет строиться в 2020 году, а выпуск продукции планируется начать в 2021 году. «На сегодня завершена вся необходимая подготовительная работа, в ближайшее время будет получено разрешение на строительство»,— отметили в пресс-службе облправительства. Площадь второго корпуса «Воронежсельмаша» составит 10 тыс. кв. м. Как отметили в пресс-службе, реализация проекта позволит вдвое увеличить производственные площади, дооснастить завод современным оборудованием и нарастить объемы выручки предприятия до 4 млрд руб. в год.

Подробнее о проекте читайте в материале “Ъ-Черноземье” «У "Воронежсельмаша" подрастают сушилки».

Александр Прытков