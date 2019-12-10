Самолет Сергея Галицкого попал в ТОП-5 рейтинга Forbes

Forbes составил рейтинг самых дорогих частных самолетов богатых россиян. Gulfstream G650 Сергея Галицкого попал на четвертую строчку ТОПа.

По данным издания, господин Галицкий приобрел воздушное судно в 2018 году. Его бортовой номер M-YGLF (Мой Гольфстрим). Стоимость этого джета оценивается в $60 млн.

«Это один из самых современных и ультрадальних самолетов в своей категории. Он способен преодолевать расстояние почти в 13 000 километров без дозаправки, развивая скорость до 982 км/ч.», - пишет Forbes.

В первую тройку рейтинга вошли Boeing 737 BBJ Андрея Мельниченко (совладелец СУЭК и «Еврохима»), Boeing 737 BBJ Игоря Макарова (президент ГК «Арети») и Airbus A319 председателя футбольного клуба «Монако» Дмитрия Рыболовлева.

Дмитрий Михеенко