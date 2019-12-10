У предпринимателя из Удмуртии похитили 290 тысяч рублей под предлогом игры на бирже

У 42-летней предпринимателя их Сарапула похитили 290 тыс. руб. под предлогом игры на бирже. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 УК РФ (кража с банковского счета), сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии.

По словам потерпевшей, в августе текущего года ей позвонил неизвестный и предложил заработать денег на бирже. Она согласилась и перевела на указанный звонившим счет взнос в 7 тыс. руб. В последующем, следуя инструкциям звонившего, потерпевшая установила на телефон программу удаленного доступа. Затем она оформила кредит на 283 тыс. руб. в одном из банков в качестве предпринимателя. Средства со счета потерпевшей были похищены.