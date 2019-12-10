Подозреваемый в нападении на больницу в Чехии покончил с собой

Полиция Чехии сообщила, что нашла мертвым мужчину, подозреваемого в нападении на больницу в городе Острава. Его тело обнаружили в автомобиле, который находился в розыске, говорится в сообщении правоохранительных органов в Twitter. Предположительно, он совершил суицид.

Policiste prijali oznameni o strelbe v nemocnici v Ostrave Porube. Na miste nyni policiste zasahuji. Probehla evakuce osob. pic.twitter.com/VrDDjii6Qp — Policie CR (@PolicieCZ) December 10, 2019

Напомним, нападение произошло сегодня, 10 декабря. Погибли шесть человек, двое ранены. По предварительной информации, среди жертв нет россиян. О мотивах преступления неизвестно.