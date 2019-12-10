Шесть человек погибли при стрельбе в больнице в Чехии

В больнице в чешском городе Острава произошла стрельба, сообщает полиция. По последним данным правоохранительных органов, погибли шесть человек, двое ранены.
Посольство России в Чехии выясняет, есть ли среди жертв россияне. В больнице ТАСС сообщили, что «среди погибших и раненых в результате стрельбы не должны быть граждане России».
Преступник пока не задержан. Полиция попросила очевидцев оказать содействие в розыске подозреваемого. О мотивах преступления неизвестно.
Полиция опубликовала в Twitter фотографию предполагаемого подозреваемого, но позже удалила сообщение.
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