Шесть человек погибли при стрельбе в больнице в Чехии

В больнице в чешском городе Острава произошла стрельба, сообщает полиция. По последним данным правоохранительных органов, погибли шесть человек, двое ранены.

Посольство России в Чехии выясняет, есть ли среди жертв россияне. В больнице ТАСС сообщили, что «среди погибших и раненых в результате стрельбы не должны быть граждане России».

Преступник пока не задержан. Полиция попросила очевидцев оказать содействие в розыске подозреваемого. О мотивах преступления неизвестно.

Полиция опубликовала в Twitter фотографию предполагаемого подозреваемого, но позже удалила сообщение.