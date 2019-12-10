Юрий Колобов назначен на должность первого заместителя гендиректора «Розы Хутор»

Юрий Колобов занял должность первого заместителя генерального директора – исполнительного директора горного курорта «Роза Хутор». Его задача в качестве исполнительного директора «Роза Хутор» - эффективное администрирование текущих процессов, а также обеспечение новых возможностей для совершенствования и дальнейшего развития курорта. В компетенции господина Колобова будут находиться все вопросы, связанные с эксплуатацией горнолыжного комплекса, организацией продаж, маркетинговой стратегией, управлением клиентским сервисом, развитием инфраструктурных проектов и международного туризма. Он также будет курировать фитнес-направление и работу многофункционального концертного зала «Роза Холл».

Юрий Николаевич Колобов в 1993 году открыл компанию Ски Спорт Сервис и занялся импортом горнолыжного снаряжения в Россию. С тех пор в разное время был дистрибьютором брендов Dynastar, Burton, Oakley, Volcom, Wilson, Atomic, Hoka, GoPro, Sonos. Сегодня является совладельцем компании Юма, одного из крупнейших дистрибьюторов спортивных брендов в России. В 2011 году Юма провела масштабную социально-маркетинговую компанию по голосованию среди 36 российских городов за получение права на размещение сноуборд-парка. В акции участвовало более 2 млн. россиян – в результате практически каждый курорт в России имеет сноуборд-парк.

Елена Рыжкова