В Ленинском районе после ремонта открыли педиатрическое отделение больницы

В челябинской городской клинической больнице №9 завершили капитальный ремонт педиатрического отделения соматического корпуса на 30 коек. На реконструкцию, закупку мебели и оборудования из городского бюджета было выделено 4,9 млн руб. Работы длились два месяца. В педиатрическом отделении соматического корпуса больницы №9 заменили батареи, проводку, установили современную систему пожарной безопасности. Также в каждой палате установили кнопки быстрого реагирования, которыми можно воспользоваться для вызова медсестры или дежурного врача: сигнал сразу поступает на пульт персоналу. В отделении полностью переоборудовали палаты, процедурные кабинеты, ординаторскую и хозяйственные помещения, установили видеонаблюдение. Закуплена мебель и новое оборудование.

Также усовершенствованы условия работы персонала. Все медицинские сестры пройдут курсы повышения квалификации, чтобы научиться выполнять любые процедуры и отслеживать состояние ребенка. В отделении не будет бумажных историй болезни, все данные будут напрямую заноситься в систему «Барс». Для этого каждому врачу выдадут персональный планшет. Идентифицировать пациентов будут по мягким браслетам с именем и фамилией, причем браслеты будут разных цветов: у детей с хроническими заболеваниями, например, будут красные браслеты, у аллергиков – желтые.

Мэр города Наталья Котова осмотрела обновленное помещение. Она отметила, что ремонт третьего этажа – первый этап работ по масштабной реконструкции корпуса. В следующем году будет отремонтирован второй этаж, приемные покои и провизорные боксы, отделение реанимации. «На завершение капитального ремонта выделят еще 5 млн руб. Мы дождемся спада заболеваемости и весной приступим к ремонту. Надеемся, что к лету следующего года мы полностью закончим ремонт этого корпуса», - отметила Наталья Котова.

Здание детского соматического корпуса было построено в 1989 году, капитальный ремонт там ни разу не проводился. Педиатрическое отделение рассчитано на 47 коек, оно занимает два этажа. В учреждение поступают дети от 3 месяцев до 18 лет с острой бронхолегочной патологией, астмой, аллергией и сопутствующими соматическими заболеваниями.