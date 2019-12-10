Минобороны проиграло в кассации иск на 56 млн рублей к новороссийским строителям

Арбитражный суд Московского округа подтвердил решения нижестоящих инстанций по иску Минобороны РФ к «Главному военно-строительному управлению № 4» (ГВСУ №4) на 55,8 млн руб., документ опубликован в системе «СПАРК-Интерфакс». Ответчик в 2016 году приступил к инженерным изысканиям, разработке градостроительной и проектной документации на строительство военного городка №5 в Кореновске Краснодарского края. Также ГВСУ №4 обязалось получить заключение госэкспертизы по объекту, однако работы в установленный договором срок выполнены не были.

Суды нижестоящих инстанций исходили из того, что ответчиком условия контракта выполнялись в том объеме, который соответствовал объективным обстоятельствам, а вина в нарушении сроков выполнения работ отсутствует, так как им были приняты все меры для надлежащего исполнения своих обязательств. Кроме того, было установлено, что госэкспертиза не была выполнена по причине того, что земельный участок находился в пользовании минобороны и это не дало возможности проектировать подъездную дорогу, примыкающую к трассе «Кореновск-Тимашевск».

По данным «СПАРК-Интерфакс», ФГУП « ГВСУ №4» зарегистрирован в Новороссийске в 1998 году. Выручка от продаж составила 7,9 млрд руб. в прошлом году, убыток — 716 млрд руб.

Андрей Ульченко