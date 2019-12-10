Роструд напомнил о двухдневных рабочих неделях до и после Нового года

2019 год закончится, а 2020 год начнется двухдневными рабочими неделями, напомнили в Роструде. Новогодние выходные продлятся с 1 по 8 января. 30 и 31 декабря — рабочие дни.

«Последняя рабочая неделя в 2019 году будет двухдневной — понедельник, 30 декабря, и вторник, 31 декабря. В связи с тем, что новогодние каникулы у нас продлятся с 1 по 8 января 2020 года включительно, первый рабочий день в будущем году выпадает на четверг, 9 января. После новогоднего отдыха россиян ждет двухдневная рабочая неделя»,— рассказал «Интерфаксу» заместитель руководителя Роструда Иван Шкловец. Он напомнил, что 31 декабря — это предпраздничный рабочий день, он будет короче на один час.

Напомним, ЛДПР внесла в Госдуму законопроект, чтобы сделать 31 декабря выходным днем. В «Единой России» посчитали такую инициативу избыточной, потому что этот день и так можно сделать выходным по решению правительства и при согласовании с профсоюзами и объединениями работодателей. Кремль признает 31 декабря рабочим днем и не считает, что здесь есть повод для дискуссии. Несколько регионов объявили последний рабочий день в году выходным.