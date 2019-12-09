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Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ   |  купить фото

Полиция задержала предполагаемого убийцу девушек на Уктусе

Преступление произошло больше года назад

В Екатеринбурге задержан предполагаемый убийца девушек на Уктусе. Как стало известно "Ъ-Урал" из оперативных данных полиции, им оказался 34-летний екатеринбуржец.

Тела Ксении Солтановой и Натальи Кузнецовой нашли на склоне ГЛК «Уктус» 26 августа 2018 года. Обе девушки были застрелены. Ксения на момент обнаружения уже была мертва, а Наталья скончалась через несколько дней в больнице. Полиция публиковала видео, по которому просила опознать предполагаемого убийцу, но задержанный мужчина к нему не имеет отношения.

Полиция предлагала 1 млн руб. за информацию, которая поможет установить личность убийцы. Делом занимаются следователи СКР по Свердловской области. В ходе расследования было проверено несколько тысяч человек. Дело находится на личном контроле главы СКР Александра Бастрыкина

Татьяна Дрогаева


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