Санкции WADA не отменяют проведение в Казани турниров по водным видам спорта

Решение WADA об отстранении России от участия в крупных международных состязаниях на четыре года не распространится на проведение в Казани европейских турниров по водным видам спорта, сообщает ИА «Татaр-информ» со ссылкой на министра спорта Татарстана Владимира Леонова.

Напомним, что в 2021 году Казань примет чемпионат Европы по плаванию на короткой воде, а в 2024-м — европейское первенство по водным видам спорта.

Министр сказал, что Казань продолжает работу по существующим контрактам. Ни о каком переносе речи в данный момент нет. Город примет все запланированные турниры, уверен господин Леонов.

Решение об отстранении России от участия в крупных международных состязаниях на четыре года исполком WADA принял накануне. РФ намерена подать апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS).

"Ъ-Казань"