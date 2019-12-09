Казань получила флаг чемпионата Европы по плаванию на короткой воде

В Глазго накануне прошла церемония передачи флага чемпионата Европы по плаванию на короткой воде 2021 года, который состоится в Казани. Флаг по окончании чемпионата Европы-2019 накануне получил президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников, сообщает РИА «Нoвости».

По его словам, сомнений в способности Казани провести чемпионат Европы по плаванию на короткой воде 2021 года никто не сомневался. Заявка города была поддержана единогласно.

Решение о проведении чемпионата Европы по плаванию на короткой воде в 2021 году в Казани было принято в ходе заседания бюро европейской лиги плавания, которое прошло 7 декабря этого года. Кроме того, было решено, что столица Татарстана примет чемпионат мира по водным видам спорта в 2024 году.

"Ъ-Казань"